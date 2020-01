Rio Ave vence Santa Clara nos Açores (Veja o golo)

O Rio Ave arrancou esta sexta-feira uma vitória no Açores, por 1-0, frente ao Santa Clara, em jogo da 16.ª jornada da I Liga. Os vilacondenses subiram assim, de forma provisória, ao 5.º lugar da classificação, ficando a quatro pontos da quarta posição, que é ocupada pelo Sporting, que ainda vai jogar este sábado, no Bonfim, com o V. Setúbal.

O único golo da partida foi marcado pelo brasileiro Lucas Piazón aos 51 minutos, permitindo assim ao Rio Ave terminar com uma série de duas derrotas consecutivas. Já o Santa Clara somou a quarta derrota seguida em casa para o campeonato.

Veja os melhores momentos da partida: