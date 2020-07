Rio Ave perde com Gil Vicente (Veja o golo)

O Gil Vicente recebeu e venceu, este domingo, o Rio Ave, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, resultado que pode permitir ao Famalicão ultrapassar os vila-condenses no quinto lugar.

Um golo do defesa brasileiro Rodrigão, aos 39 minutos, foi suficiente para assegurar o triunfo da equipa de Barcelos - que tinha vencido apenas um dos seis encontros anteriores na prova -, apesar de ter atuado em inferioridade numérica desde os 54 minutos, devido à expulsão de Rúben Fernandes.

O Rio Ave manteve-se no quinto lugar, com 47 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda este domingo pelo Famalicão, que tem menos dois e se desloca a Tondela, enquanto o Gil Vicente recuperou o tranquilo 11.º posto, com 36.