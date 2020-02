Rio Ave e Belenenses SAD empatam sem golos

Rio Ave e Belenenses SAD empataram este sábado a zero (0-0), em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Os vila-condenses falharam assim a possibilidade de igualarem o Sporting no quarto lugar.

Aos 86 minutos, a equipa de Carlos Carvalhal ainda marcou, por intermédio de Diogo Figueiras, mas o lance acabou invalidado pelo VAR, por fora de jogo de um jogador vila-condense.

Os anfitriões completaram o oitavo jogo consecutivo sem perder no campeonato, nos quais averbaram cinco vitórias e três empates, enquanto os lisboetas interromperam uma série de dois triunfos seguidos na prova.

O Rio Ave, que poderia igualar o Sporting no quarto lugar, caso se impusesse aos azuis, manteve-se no quinto posto, agora com 37 pontos, enquanto o Belenenses SAD subiu ao 13.º lugar provisório, com 25.

