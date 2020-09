É oficial. Ricardo Quaresma é o número 10 do Vitória de Guimarães

Ricardo Quaresma já é reforço do Vitória de Guimarães para a época 2020-2021 e a sua contratação foi oficializada nesta segunda-feira com um vídeo publicado nas redes sociais em que o internacional português veste a pele de rei a sair do castelo.

"Vida longa ao rei. A dinastia Quaresma começa agora", escreve o Vitória no Twitter, revelando que o extremo vai vestir a camisola 10 dos vimaranenses, tendo assinado contrato válido por duas temporadas, mais uma de opção.

No Vitória, Quaresma será orientado por Tiago Mendes, ex-jogador com quem se cruzou ao serviço da seleção nacional, e irá reencontrar o central Jorge Fernandes, seu companheiro nos turcos do Kasimpasa, clube que representou na temporada passada.

Quaresma, que completa 37 anos no próximo dia 26, jogou no Besiktas durante quatro épocas, entre 2015 e 2019. Formado no Sporting, saiu para o Barcelona em 2003 mas no ano seguinte voltou para Portugal onde jogou quatro épocas no FC Porto e conquistou as três provas nacionais - campeonato, taça e supertaça, feito que já tinha no currículo com a primeira época no Sporting. Com os portistas venceu ainda a Taça Intercontinental.

Após passagens efémeras por Inter de Milão, Chelsea, Al Ahly e Besiktas, regressou ao FC Porto durante a época 2014-2015. Saiu depois para as quatro temporadas ao serviço do clube de Istambul.

O Vitória de Guimarães será assim o terceiro clube que representa em Portugal e o jogador ainda espreitará a possibilidade de ser convocado para o próximo Europeu, a disputar em 2021. Quaresma é um dos campeões europeus de 2016 e tem 80 internacionalizações pela seleção principal de Portugal.