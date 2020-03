Ricardo Pereira operado, pode parar seis meses

Acabou a época para Ricardo Pereira. O treinador Brendan Rodgers, confirmou esta quarta-feira, durante a antevisão do encontro com o Watford, que o lateral-direito do Leicester sofreu uma rotura de ligamentos. "Está fora para o resto da época. Rompeu os ligamentos do joelho", revelou Rodgers.

O tempo de paragem não é certo, mas de acordo com o técnico não será inferior a quatro meses. "Temos de ver como o jogador reage, mas estamos a olhar para quatro a seis meses de paragem. É esse o tempo expectável", adiantou Rodgers.

Ricardo é uma das principais figuras de um Leicester, que ocupa atualmente o terceiro lugar na Premier League, com quatro golos em 33 jogos esta época.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogador português deverá assim falhar o EURO2020 - caso este venha mesmo a realizar-se no verão.

O treinador confirmou ainda que há três jogadores do Leicester em quarentena por causa do coronavírus.