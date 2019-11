Ricardo está de volta aos treinos após problema oncológico

Depois de três meses de paragem por causa de um problema oncológico, o guarda-redes Ricardo "está de regresso à competição sem qualquer limitação", anunciou o Desp. Chaves.

No dia 18 de agosto, horas antes da partida entre o GD Chaves e o Mafra, da II Liga, o clube an unciou que Ricardo tinha sido diagnosticado com um problema ecológico e que ia ausentar-se para tratar do problema. O guardião foi entretanto operado a 27 de agosto e teve alta no início de setembro, tendo estado em recuperação até agora.

Na sexta-feira, às 10.00, o jogador o os seus companheiros de equipa treinam no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, onde começam a preparar o encontro com o Belenenses SAD, respeitante à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.