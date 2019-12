Ricardinho. O melhor do mundo no futsal vai jogar em França

Ricardinho já definiu a próxima etapa da sua carreira e não passará ainda pelo regresso ao campeonato português. Segundo o jornal francês L'Équipe, o internacional português, seis vezes eleito o melhor jogador do Mundo de futsal, vai assinar por três temporadas com o Acces Paris, líder destacado do campeonato francês

A formação de Paris conta conta por vitórias os nove jogos disputados na prova e pretende ganhar dimensão europeia com a aquisição do jogador português, de 34 anos.

Ricardinho, que representou o Inter Movistar, de Espanha, nas últimas sete temporadas, será também um trunfo para atrair a forte comunidade portuguesa da capital gaulesa.