Renovação de Jesus. Presidente do Flamengo faz ponto da situação

As negociações entre Jorge Jesus e o Flamengo relativamente à renovação do contrato do treinador português estão paradas. Devido à pandemia da covid-19, que paralisou também o campeonato brasileiro, o técnico viajou para Portugal e por isso o processo não conheceu desenvolvimentos. O presidente do emblema do Rio de Janeiro, contudo, está confiante na continuidade de Jesus, cujo atual contrato expira no final de maio.

"Jesus vai continuar? É a pergunta que toda a gente me fez me faz. Já estávamos a conversar há algum tempo e com esta paralisação do campeonato, o Jorge Jesus voltou para Portugal. Vamos voltar a conversar quando isto acabar", referiu Rodolfo Landim à televisão oficial do Flamengo.

"Ele [Jesus] já disse que quer continuar, que está feliz aqui. E o Flamengo está feliz com ele. A tendência natural é que o acerto ocorra. Esperamos que o casamento continue por muitos anos, pelo menos no período que estou à frente do clube. Queremos estender o contrato de Jorge Jesus pelo menos até o final de 2021", acrescentou.

O presidente do Flamengo deixou ainda a garantia de que o clube vai manter, pelo menos nesta fase, o pagamento integral dos salários aos jogadores e equipa técnica. Mas caso a paralisação do futebol no Brasil se prolongue, admite que possam existir cortes.

"O Flamengo honra os seus compromissos, paga em dia. Essa é expectativa que temos, e queremos manter isso. Traçamos cenários, os mais diversos possíveis, para tentarmos manter isto. Mas não controlamos os cenários. Com uma paralisação extremamente longa, nenhum clube teria condições de manter o pagamento integral de todos jogadores. Seria totalmente impossível", referiu.