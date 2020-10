Renato Sanches, Rafa e Sérgio Oliveira entre as novidades na convocatória da seleção

As chamadas de Renato Sanches, Rafa e Sérgio Oliveira são algumas das principais novidades na lista de convocados de Portugal para os três jogos que os campeões europeus vão realizar no mês de outubro, dois a contar para a Liga das Nações

Fernando Santos revelou esta quinta-feira as suas escolhas na Cidade de Futebol, em Oeiras, sem jornalistas presentes na sala, devido às restrições impostas na luta contra a pandemia da covid-19.

A 7 de outubro, Portugal defronta a Espanha num encontro particular que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, seguindo-se dois jogos a contar para o Grupo 3 da Liga das Nações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quatro dias depois, a seleção nacional, que conquistou a primeira edição da prova, regressa pela primeira vez ao Stade de France desde que venceu o Euro2016 para enfrentar a França e, em 14 de outubro, volta a atuar em Alvalade perante a Suécia.

Os próximos jogos da seleção portuguesa frente à Espanha e à Suécia, ambos no estádio Alvalade XXI, foram autorizados a receber público, revelou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.

"No jogo de preparação entre as seleções de Portugal e de Espanha, no próximo dia 07 de outubro, pelas 19:45, no Estádio Alvalade XXI, será autorizada a ocupação de 5% da lotação do estádio com público. No jogo oficial entre as seleções de Portugal e da Suécia, a contar para a Liga das Nações, no dia 14 de outubro, às 19:45, no Estádio Alvalade XXI, será autorizada a ocupação de 10% da lotação do estádio com público", pode ler-se na nota emitida pela FPF.

"Sempre disse que o público é fundamental nos estádios"

De acordo com Fernando Santos, a presença de público nos estádios é "fundamental". O selecionador nacional e mostra-se otimista que isso possa acontecer brevemente nos jogos da I Liga.

"Sempre disse que o público é fundamental nos estádios por aquilo que dá ao jogo, pelo ambiente, pelo apoio e todas essas circunstâncias. Na minha opinião, respeitando sempre a saúde pública, o futebol deve ter público e espero e desejo que esta oportunidade que é agora concedida possa depois ter reflexo nos jogos dos campeonatos, mantendo sempre as regras", afirmou Fernando Santos.

De acordo com a federação lusa, a decisão surgiu "na sequência de reuniões de trabalho havidas nas últimas semanas com o Governo e a Direção-Geral da Saúde", sendo que, no final dos dois jogos, "as equipas operacionais da FPF elaborarão um relatório detalhado, que será analisado pela Autoridade de Saúde com vista a uma eventual autorização da presença de público nos jogos de futebol em Portugal continental, que se reconhece de extrema importância social e económica".

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga da Nações com seis pontos, em igualdade com a França, embora tenha vantagem no número de golos marcados. Suécia e Croácia continuam com zero.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício e Rui Silva;

Defesas: João Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Ruben Semedo, Mário Rui e Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio Oliveira;

Avançados: Podence, Rafa, André Silva, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix, Trincão e Cristiano Ronaldo.