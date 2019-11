Renan e Coates continuam em dúvida a dois dias do jogo com o PSV

Na sessão de hoje em Alcochete, o treinador Silas já viu os dois jogadores juntarem-se a Jovane Cabral no relvado, embora ainda estejam condicionados e em dúvida para o jogo da quinta jornada do grupo D da segunda competição da UEFA.

O guarda-redes Renan apresentou problemas no adutor direito, já após a vitória diante do Belenenses na I Liga (2-0), e Coates lesionou-se na seleção do Uruguai, sendo substituído aos 17 minutos do jogo com a Argentina, na última semana.

Os leões, que não jogam desde 10 de novembro, antes da paragem para as seleções, por terem falhado a quarta eliminatória da Taça de Portugal, após serem eliminados na ronda anterior, voltam à competição na quinta-feira.

A equipa lidera o grupo D da Liga Europa, com nove pontos, mais dois do que os austríacos do LASK Linz e os holandeses do PSV Eindhoven, enquanto os noruegueses do Rosenborg são últimos, sem qualquer ponto.

O Sporting recebe na quinta-feira o PSV, a partir das 20:00, enquanto o Rosenborg recebe a formação austríaca.