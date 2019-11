Renan é baixa para o PSV e entrea baliza a Max

Bruno Fernandes, as cláusulas e a renovação que poupa milhões ao Sporting

Emanuel Ferro confirmou esta quarta-feira a ausência de Renan Ribeiro para a receção ao PSV Eindhoven, agendada para esta quinta-feira (20.00, SIC). Já a utilizaçãoor de Coates só será decidida nas horas antes do jogo. "O 'Max' [Luís Maximiano] será o guarda-redes titular. O Renan não está ainda em condições para jogar. Relativamente ao Coates, será uma decisão tomada amanhã, mais perto da hora do jogo", frisou o adjunto de Silas, em conferência de imprensa.

O Sporting pode qualificar-se para a próxima fase da Liga Europa. "Queremos ser sólidos a defender, para ter mais tempo de bola e reduzir capacidade ofensiva ao adversário. Vamos entrar com o mesmo espirito e grau de exigência. Sabemos que se ganharmos estamos apurados e, se não o conseguirmos, não ficamos arredados da qualificação", rematou Ferro.

O objetivo é claro e passa por vencer: "Pensamos sempre fazer sempre o melhor e o melhor é ganhar. Sabemos que se ganharmos ficaremos apurados e sabemos que se não ganharmos não ficaremos de fora do apuramento. Estamos mais capazes de ganhar o jogo de amanhã se não pensarmos no jogo que ainda falta [com o Lask Linz]. Ganhando cada jogo seremos mais capazes de responder às exigências da competição."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador adjunto dos leões garantiu ainda ter a receita para retirar o poderio ofensivo aos holandeses. Esta época, a formação de Eindhoven soma 51 golos em 25 jogos (em todas as competições). "Este não será um jogo onde vamos procurar defender de uma forma diferente. Queremos ser uma equipa dominadora, com bola, com o intuito de tirar capacidade ofensiva ao adversário. O PSV é uma equipa muito ofensiva. O que queremos é criar situações que nos permitam marcar o maior número de golos", disse.

O Sporting, que lidera o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV, pode garantir o primeiro lugar, se bater os holandeses, em Alvalade, e os austríacos não vencerem o Rosenborg.