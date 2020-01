Recordista Benfica tem mais 10 pontos do que na época passada

Os encarnados viram para a segunda volta com apenas três pontos perdidos, face ao desaire caseiro com o FC Porto (0-2), quando, na época passada, já haviam desperdiçado 13, mercê de dois empates e três desaires, antes da chegada de Bruno Lage.

Sob o comando de Rui Vitória, que caiu à 15.ª ronda, a formação da Luz empatou 1-1 na receção ao Sporting (terceira jornada) e 2-2 em Chaves (sexta) e perdeu por 2-0 no reduto do Belenenses (oitava), 1-3 com o Moreirense (nona) e 0-2 em Portimão (15.ª).

Com mais 10 pontos, o Benfica trepou de segundo para primeiro, ultrapassando o FC Porto, que foi campeão de inverno em 2018/19, com 43 pontos e na presente temporada ficou-se nos 41, curiosamente com uma derrota a abrir e outra a fechar.

O conjunto comandado por Sérgio Conceição estreou-se com um desaire por 2-1 no reduto do regressado Gil Vicente e despediu-se da primeira volta com uma inusual derrota no seu reduto, perante o Sporting de Braga, também por 2-1. Pelo meio, o FC Porto ainda deixou dois pontos no Funchal (1-1) e outros tantos no Jamor (1-1).

Os restantes perseguidores dos encarnados - nas contas não entra o promovido Famalicão - também perderam pontos, o Sporting sete (29 contra 36) e o Sporting de Braga 10 (27 contra 37), apesar de ter fechado com três triunfos.

Além do Benfica, cresceram pontualmente Rio Ave (cinco), Vitória de Setúbal, Marítimo e Boavista (todos três) e Tondela (dois), sendo que vila-condenses, insulares, axadrezados e beirões subiram todos três lugares na classificação.

Em matéria de perdas, destaque para o Belenenses SAD, que ostenta menos 13 pontos, sendo que ainda alcançaram a dezena Moreirense e Portimonense. Nega também para Vitória de Guimarães e Desportivo das Aves (três) e Santa Clara (quatro).

No que respeita à tabela classificativa, o conjunto do Jamor deu um tombo de 10 posições, caindo de sexto para 16.º, logo acima da linha de água, o Portimonense perdeu nove, o Moreirense seis e o Santa Clara cinco.

FC Porto nunca tinha atingido ronda 17 tão longe da frente

O FC Porto terminou a primeira volta da I Liga portuguesa na segunda posição, a sete pontos do Benfica, a sua maior distância para o líder após 17 jornadas na era três pontos.

Desde 1995/96, os dragões tinham selado o seu pior registo na época 2009/10, na qual atingiram a ronda de 17, de 30, a seis pontos (36 contra 42) dos dois primeiros classificados, o Sporting de Braga e o Benfica.

Em campeonatos a 18 equipas, o FC Porto fechou uma primeira volta aos mesmos seis pontos do primeiro colocado, em 2014/15, mas então era segundo, com 40 pontos, apenas atrás dos encarnados, comandados por Jorge Jesus.

Nas outras seis temporadas em que não atingiu a ronda 17 na liderança, o FC Porto seguia uma vez a cinco pontos (2011/12), quatro a quatro (2001/02, 2013/14, 2015/16 e 2016/17) e uma a um, do histórico Boavista campeão, em 2000/01.

Em desvantagem, os dragões apenas recuperaram, para chegar ao título, em 2011/12, época em que, sob o comando de Vítor Pereira, concluíram o campeonato seis pontos à frente do Benfica, somando mais 11 na segunda metade.

Sporting a caminho do 18.º ano de seca

O Sporting terminou a primeira volta da I Liga no quarto lugar, a 19 longínquos pontos do líder Benfica, pelo que está destinado a igualar a maior seca de sempre entre os grandes.

Depois de 17 anos sem ganhar, entre 1982/83 e 1998/99, os leões sagraram-se campeões em 1999/2000 e 2001/02, mas, depois disso, voltaram a entrar num ciclo negativo, que caminha, imparável, para os 18 anos.

No final da época 2019/20, o Sporting deverá, assim, igualar o recorde negativo do FC Porto, que, entre 1959/60 a 1976/77, não ganhou qualquer campeonato, no que é o mais prolongado jejum de títulos entre os três grandes.

Desde 2002/03, o conjunto leonino somou seis segundos lugares, oito terceiros, dois quartos e um sétimo, em 2012/13, época em que, após 17 de 30 jornadas, seguia em nono, a 26 pontos de FC Porto e Benfica, que repartiam a liderança.

Na presente temporada, o título está descartado, após dois empates e seis derrotas, e o segundo lugar, o último de acesso à Champions, e a muitos milhões de euros, também parece uma miragem, com o FC Porto a 12 pontos.

Assim, o Sporting parece condenado a lutar por um lugar na Liga Europa, sendo que o sensacional Famalicão, que ocupa o terceiro lugar, pode não ser o maior perigo, mas sim os minhotos Sporting de Braga (quinto, a dois pontos dos leões) e Vitória de Guimarães (sexto, a quatro).

Para já, certo é que os leões estão fora da corrida ao título, pelo qual, neste ciclo negativo, ainda lutaram até à derradeira jornada em 2006/07 e 2015/16, para acabarem batidos por FC Porto e Benfica, respetivamente.

Antes, em 2004/05, o Sporting, de José Peseiro, liderava com dois jogos por disputar, mas ficou fora da corrida na penúltima ronda, ao perder por 1-0 com o Benfica, na Luz, por culpa de um golo do brasileiro Luisão, muito perto fim.