Real Madrid e Barça eliminados. Não há grandes nas meias-finais da Taça do Rei

Nem Real Madrid nem Barcelona nem Atlético Madrid. Nem sequer Sevilha ou Valência. Os principais clubes de Espanha foram eliminados da Taça do Rei, que terá Real Sociedad, Athletic Bibau, Mirandés (II Liga) e Granada como semifinalistas.

O Real Madrid foi esta quinta-feira eliminado pela Real Sociedad, ao perder por 4-3 em casa, em jogo dos quartos-de-final da Taça do Rei. Num encontro com sete golos, os bascos controlaram o marcador, ainda que os madrilenos tenham disposto de várias oportunidades para conseguir outro resultado.

No primeiro tempo, o norueguês Odegaard, que é até hoje o mais jovem jogador a alinhar na equipa principal do Real Madrid (tinha 16 anos e 157 dias quando se estreou, a entrar para o lugar de Cristiano Ronaldo, em maio de 2015), fez o primeiro para os txuri urdin, aos 22, com a segunda parte a trazer os outros golos, desde logo com um bis em três minutos do sueco Isak, aos 54 e 56.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O defesa brasileiro Marcelo, aos 59, reduziu a passe de Brahim Díaz, mas Isak assistiu Moreno, 10 minutos depois, e estabeleceu um resultado que parecia controlado no Santiago Bernabéu.

O brasileiro Rodrygo, assistido pelo brasileiro Vinicius, deu alento aos merengues, aos 81, e Nacho, aos 90+3, fez o 4-3, mas nem após a expulsão de Gorosabel, no quinto minuto de descontos, a equipa de Zinedine Zidane conseguiu a igualdade no tempo que restava.

Mesmo sabendo do desaire do rival frente a um clube basco, o Barcelona não fez melhor em San Mamés. Num encontro em que Nélson Semedo cumpriu os 90 minutos pelos catalães, Iñaki Williams apontou o único golo do jogo já no tempo de compensação da segunda parte, aos 94 minutos.

De fora, nos quartos, ficaram o Real Madrid, líder da Liga espanhola, Barcelona, a par do detentor do troféu, o Valência, e o Villarreal, este afastado pelo único resistente do segundo escalão.

O Atlético Madrid de João Félix, recorde-se, foi afastado pelo Cultural Leonesa, da II Divisão B, nos 16 avos de final.