Raúl de Tomás rende mais 500 mil euros ao Benfica

Cinco jogos, cinco golos, é este o saldo de Raúl de Tomás ao serviço do Espanyol, desde que o avançado trocou o Benfica pelo clube espanhol na segunda semana de janeiro. Um bom momento que está a render dinheiro à SAD dos encarnados, que encaixou mais 500 mil euros.

Quando Raúl de Tomás assinou pelo Espanyol, além dos 20 milhões de euros da transferência, ficaram ainda acordados alguns valores em bónus relacionados com a performance do jogador. E um deles dizia precisamente respeito ao número de golos. E a verdade é que no espaço de apenas um mês, o avançado já marcou cinco golos, o que valeu ao Benfica arrecadar mais 500 mil euros.

No contrato de venda do avançado ficaram estipulados bónus que podem atingir um montante de dois milhões de euros relacionados com a performance do jogador e também do Espanyol. Para já, contas feitas, Raúl de Tomás já um lucro de 500 mil euros, já que o Benfica vendeu o jogador precisamente pelo mesmo preço que o tinha comprado no verão (20 milhões de euros).

Além do valor da transferência e do bónus, a SAD benfiquista garantiu ainda o direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do jogador.