Rangers vence dérbi em casa do Celtic nove anos depois

O Rangers quebrou este domingo um jejum que durava desde o dia 24 de outubro de 2010. Há precisamente nove anos, dois meses e cinco dias. O adversário do Sp. Braga nos 16 avos-de-final da Liga Europa foi a casa do vizinho Celtic vencer por 2-1, naquele que é o famoso Old Firm, a contar para a 21.ª jornada da liga escocesa.

O Celtic até teve uma grande oportunidade para abrir o marcador quando aos 33 minutos Ryan Christie desperdiçou um penálti, defendido pelo guarda-redes Allan McGregor. Pouco depois, a equipa treinada por Steven Gerrard acabou mesmo por abrir o marcador por Ryan Kent, mas ainda antes do intervalo a equipa da casa chegou ao empate por Édouard.

Só que no início da segunda parte, Nikola Katic voltou a colocar o Rangers na frente do marcador, por 2-1, resultado que se manteve até final apesar de nos instantes finais o avançado colombiano Alfredo Morelos ter sido expulso, deixando os visitantes reduzidos a dez jogadores.

Com este resultado, o Rangers aproximou-se do líder Celtic na classifcação. São agora dois pontos a separar as duas equipas, embora a equipa de Steven Gerrard tenha um jogo a menos (em casa com o Ross County), que se o ganhar saltará para o primeiro lugar da liga escocesa.