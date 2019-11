O Rangers-FC Porto coloca frente a frente o segundo e terceiro classificados do grupo G, com quatro pontos, tendo as duas equipas empatado 1-1 na última jornada, no Dragão. Na liderança está o Young Boys, da Suíça, com seis pontos, que se desloca a casa do último, o Feyenoord, que soma três pontos, conquistados precisamente diante do FC Porto. Em relação ao último jogo, com o Aves, saem Bruno Costa e Luis Díaz; entram Alex Telles e Uribe. Conceição aposta num esquema de três centrais.

Eis os onzes oficiais:

RANGERS: McGregor; Yavernier, Helander, Goldson, Jack, Davis, Kent, Kamara, Morelo, Barker e Barisic.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

FC PORTO: Marchesín; Manafá, Pepe, Marcano e Alex Telles; Mbemba, Danilo e Uribe; Corona, Soares e Otávio.

À mesma hora, mas no Grupo K, o Sp. Braga recebe no seu estádio o Besiktas. Um triunfo frente aos turcos deixa a equipa de Ricardo Sá Pinto (líder) muito bem lançada para o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa.

Eis o onze do Sp. Braga:

Eduardo; Esgaio, Wallace, Bruno Viana e Sequeira; Galeno, Palhinha, Fransérgio e André Horta; Paulinho e Ricardo Horta.