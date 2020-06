Rafael Leão marca na vitória do Milan (Veja o golo)

O avançado português Rafael Leão marcou esta segunda-feira o golo da vitória do AC Milan em Lecce, por 4-1, em jogo da 27.ª jornada da Série A, a primeira depois da paragem motivada pela pandemia de covid-19.

O internacional sub-21 precisou apenas de quarto minutos, depois de entrar a substituir o croata Ante Rebic, para fechar o marcador da partida com um cabeceamento em voo, a finalizar um cruzamento de Andrea Conti.

Este é o terceiro golo de Rafael Leão, de 21 anos, na Série A com a camisola do AC Milan, equipa que se encontra no sétimo lugar da classificação, ainda na luta por um lugar na Liga Europa da próxima época.

No outro jogo da noite, a Fiorentina não foi além do empate 1-1, em casa, frente ao Brescia, último classificado que já não deve escapar à despromoção.