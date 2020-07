Rafael Leão marca e ajuda Milan a salvar um ponto com a SPAL

O português Rafael Leão marcou e ajudou o AC Milan a conseguir empatar 2-2 em casa da SPAL, depois de ter estado a perder por dois golos de diferença, numa partida da 29.ª jornada da Série A italiana.

Depois dos golos de Valoti (13') e Floccari (30'), Rafael Leão entrou ao intervalo e acabou por marcar o seu quarto golo da época aos 79 minutos, numa altura em que a equipa da casa jogava com dez jogadores por expulsão de D'Alessandro.

No quarto minuto de descontos, um autogolo de Vicari traiu o esforço da Spal, que continua em 19.º e penúltimo lugar, agora com 19 pontos, a sete dos lugares de permanência e com a manutenção cada vez mais fora do alcance.

O AC Milan segue na sétima posição, com 43 pontos, a dois do sexto classificado Nápoles, que ainda não jogou nesta ronda.

Antes entrou em campo o rival Inter Milão que recebeu e goleou o lanterna vermelha Brescia, com o chileno Aléxis Sánchez em destaque, com a assistência para o primeiro golo, do inglês Ashley Young (5'), antes de fazer, de penálti, o 2-0.

Young assistiu depois D'Ambrosio (45'), Gagliardini (52) fez o quarto a passe de Sánchez, tendo a goleada sido fechada por Christian Eriksen (83') e Candreva (88').

Os nerazzurri estão no terceiro lugar, com 64 pontos, enquanto o Brescia é último, com 18 pontos, e está já a oito dos lugares de permanência na Série A.

Num jogo com dois capitães portugueses, Bruno Alves pelo Parma e Miguel Veloso pelo Hellas Verona, foi a equipa de Veloso a levar a melhor, por 3-2, num jogo em que o assistiu para um dos golos.

O Hellas Verona é oitavo, com 42 pontos, e aproximou-se dos lugares europeus, enquanto o Parma segue em 10.º, com 39.

O Sassuolo foi a casa da Fiorentina vencer por 3-1, a Sampdoria bateu o aflito Lecce, por 2-1, e afastou-se dos lugares de descida, enquanto Bolonha e Cagliari começaram o dia com uma igualdade 1-1.

A 29.ª ronda termina esta quinta-feira, com a Roma de Paulo Fonseca, quinta classificada, a receber a Udinese e o Nápoles a visitar a quarta classificada Atalanta.

A Série A é liderada pela Juventus, de Cristiano Ronaldo, com 72 pontos, mais quatro que a Lazio e mais oito que o Inter, quando faltam nove jornadas para o final.