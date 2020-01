Golo de Rafa Silva faz a diferença ao intervalo (0-1). Veja o golo

39' Golo do Benfica! Rafa Silva abre o marcador, a finalizar um excelente passe de Rúben Dia. O extremo tirou um adversário da frente e rematou para o fundo da baliza.

Bruno Lage, treinador do Benfica, faz uma alteração no onze para o jogo em Paços de Ferreira, com a entrada de Rafa Silva para o lugar de Chiquinho, que vai ficar no banco de suplentes. O jogo tem início marcado para as 17.30 horas.

Eis as equipas:

Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Oliveira (Porto)

Paços de Ferreira - Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Marco Baixinho, André Micael, Oleg Reabciuk; Stephen Eustáquio, Mohamed Diaby, Pedrinho; Adriano Castanheira, Douglas Tanque, Hélder Ferreira

Suplentes: Simão Bertelli, Marcelo, Bruno Telles, Zé Uilton, Vasco Rocha, João Amaral, Murilo Freitas

Treinador: Pepa

Benfica - Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Weigl, Gabriel, Franco Cervi; Rafa Silva, Carlos Vinícius

Suplentes: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Taarabt, Jota, Chiquinho, Seferovic

Treinador: Bruno Lage

Cartão amarelo a Douglas Tanque (25'), André Micael (38'), Weigl (40')

Golo: Rafa Silva (39')