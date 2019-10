Lesão de Rafa Silva obriga a paragem de, no mínimo, quatro meses

Rafa Silva enfrenta uma paragem prolongada por causa da lesão sofrida no início do jogo com o Lyon, no Estádio da Luz, a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com a informação clínica publicada esta sexta-feira no site oficial dos encarnados, o internacional português "sofreu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda", precisamente a mesma lesão sofrida por Chiquinho no decorrer do jogo com o FC Porto, a 24 de agosto.

Na altura estimou-se que o ex-jogador do Moreirense só iria regressar em janeiro, embora as últimas informações apontem para que antecipe o regresso aos relvados em meados de dezembro. Na prática, tudo indica que Rafa Silva possa estar afastado da equipa durante um mínimo de quatro meses, ou seja, até fevereiro de 2020.