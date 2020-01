Quique Setién é o novo treinador do Barcelona

Barcelona empata no dérbi da Catalunha e reparte liderança com Real Madrid

Quique Setién, de 61 anos, é o novo treinador do Barcelona, com contrato até junho de 2022, anunciou o clube catalão no seu site oficial, depois de prescindir dos serviços do técnico Ernesto Valverde. Setién treinou nas duas época passadas o Bétis de Sevilha, com bons resultados e sobretudo um estilo de futebol que empolgou os adeptos da modalidade. Terá agora a sua grande oportunidade num clube de topo após já ter trabalhado no Bétis, Las Palmas, Lugo, Logronés ou Santander, onde iniciou a carreira como treinador. Na primeira divisão só treinou o Bétis e o Las Palmas. Nunca esteve na Liga dos Campeões.

Ernesto Valverde foi despedido após ter perdido nas meias-finais da Supertaça espanhola com o Atlético de Madrid. Desde 2002, é o primeiro treinador a ser despedido pelo Barcelona a meio da época, Há 17 anos foi o holandês Louis Van Gaal a ser despedido. Valverde estava no Barça desde 2017 e ganhou dois campeonatos espanhóis, tal como uma Taça do Rei mas ficou abaixo do esperado na Liga dos Campeões. Esta época, o Barcelona segue em primeiro lugar com os mesmo 40 pontos do Real Madrid, e está apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Esta terça-feira, o presidente Josep Maria Bartomeu e o diretor desportivo Eric Abidal vão dar uma conferência de imprensa em que será apresentado o novo treinador.

O clube emitiu esta segunda-feira um comunicado a agradecer a Valverde o trabalho: "O Barcelona e Ernesto Valverde chegaram a um acordo para rescindir o contrato que unia ambas as partes. O clube expressa publicamente a sua gratidão a Ernesto Valverde pelo seu profissionalismo, empenho, dedicação e tratamento sempre positivo em relação a todos os que compõem a família Barca. Desejamos-lhe sorte e sucesso no futuro."