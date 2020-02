Que se passa com Messi? Argentino fora do top 10 da Bota de Ouro

Messi é o atual vencedor da Bota de Ouro. Em 2019 venceu o troféu que premeia o melhor marcador a nível mundial com 36 golos na liga espanhola. E já tinha ganho em 2009-10 (com 34 golos), 2011-12 (50), 2012-13 (46), 2016-17 (37) e 2017-18 (34), mas este ano está fora do top 10... para já.

Pela primeira vez, depois de muito tempo, Leo não aparece nos dez melhores marcadores entre os jogadores que lutam pela bota. O camisola 10 do Barcelona está atualmente em 12.ª lugar com 28 pontos, frutos dos 14 golos na liga espanhola.

A lista é liderada por Ciro Immobile da Lazio (Itália) , que marcou 25 golos esta temporada e soma 50 pontos no ranking da Bota de Ouro. Segue-se Robert Lewandowski, que marcou 22 e tem 44 pontos e Timo Werner, com 40 pontos (20 golos). Cristiano Ronaldo aparece em quarto lugar, com 38 pontos e 19 golos pela Juventus. O português tem os mesmo pontos do jovem Haaland do Borussia que recentemente se mudou da liga austríaca para a Bundesliga e por isso os seus 23 golos só amealharam 38 pontos.

Neste ranking só os golos no campeonato valem pontos. Os golos marcados nas cinco ligas mais importantes (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) são avaliados com dois pontos, enquanto as ligas entre o sexto e o 21.º lugar do ranking UEFA valem um ponto e meio, e as demais apenas um ponto.

Assim está a classificação para a Bota de Ouro

1º - Ciro Immobile (Lazio) - 50 pontos (25 golos)

2º - Robert Lewandowski (Bayern Munique) - 44 pontos (22 golos)

3º - Timo Werner (RB Leipzig) - 40 pontos (20 golos)

4º - Cristiano Ronaldo (Juventus) - 38 pontos (19 golos)

5° - Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 38 pontos (23 golos)

6º - Jamie Vardy (Leicester) - 34 pontos (17 golos)

7º - Sergio Agüero (Manchester City) - 32 pontos (16 golos)

8° - Romelu Lukaku (Inter de Milan) - 32 pontos (16 golos)

9º - Erik Sorga (Flora Tallinn) - 31 pontos (31 golos)

10º - Wissam Ben Yedder (Monaco) - 30 pontos (15 golos)