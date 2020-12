Qatar no grupo de qualificação de Portugal como convidado

Portugal num grupo com velhos conhecidos e a ambição do título mundial

O Qatar vai integrar o grupo de Portugal da qualificação europeia para o Mundial2022 a convite da UEFA. O anfitrião do próximo Campeonato do Mundo vai defrontar Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, além da seleção portuguesa. Os dez jogos da seleção qatari com estas cinco seleções servirão apenas de preparação e não haverá pontos em disputa.

Nos cinco encontros em que o Qatar atuar na qualidade de visitado, os mesmos serão "disputados em território europeu, para evitar longas viagens", segundo explicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Esta já não é uma medida nova. Na fase de apuramento para o Euro2016, a organizadora França, também foi integrada num grupo - de Portugal, curiosamente. Os jogos com a congénere do Qatar, onde joga o português Pedro Correia, estão marcados para 4 de setembro e 9 de outubro de 2021.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A seleção nacional está integrada no grupo A da qualificação europeia, juntamente com Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, ditou o sorteio realizado na segunda-feira.

Calendário dos jogos de Portugal

Portugal vai iniciar o apuramento com a receção ao Azerbaijão, em 24 de março de 2021, seguindo-se as deslocações à Sérvia (27) e ao Luxemburgo (30). Em setembro de 2021, a equipa das quinas recebe a República da Irlanda (1) e visita o Azerbaijão (7), enquanto em outubro vai ser anfitriã do Luxemburgo (12), terminando o apuramento em novembro, com a visita aos irlandeses (11) e a receção aos sérvios (14).

A qualificação europeia para o Mundial2022 decorrerá entre março e novembro de 2021. O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.

Destas 12 equipas presentes nos play-offs, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.

O Mundial no Qatar decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.