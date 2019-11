Puseram André Gomes a ler cartas dos fãs e ele não conteve as lágrimas

O Everton revelou um vídeo de André Gomes a ler mensagens de adeptos, após a fratura no tornozelo, que o obrigará o a ficar afastado dos relvados durante meses. O português chegou a emocionar-se com algumas mensagens de apoio, incluindo uma carta de um adepto do Liverpool a desejar uma rápida recuperação.

"Recebi muitas cartas e e-mails e gostaria de agradecer a todos pelo apoio, significa muito para mim. Honestamente, fico emocional com este apoio, só posso agradecer, vou voltar mais forte certamente, e quero ajudar a equipa a alcançar os objetivos que definimos no início da temporada", disse, ao longo do vídeo, visivelmente emocionado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O médio de 26 anos, que chegou ao Everton na última temporada, proveniente do Barcelona. Sofreu uma lesão grave no dia 3 de novembro, no jogo entre o Everton e o Tottenham. Após um lance em que sofreu falta de Son, o internacional português ficou com o tornozelo direito partido e virado ao contrário. A imagem chocante correu mundo.

O próprio avançado do Tottenham, que ficou inconsolável quando viu o pé do português virado ao contrário, revelou que enviou uma mensagem a André Gomes. "Enviei-lhe uma mensagem, têm sido dias muito difíceis para mim. Enviei-lhe mensagem antes de viajar e ele respondeu-me", contou o avançado dos spurs sem revelar o conteúdo da mensagem: "Não consegui ler a resposta depois do jogo, apenas lhe desejei as melhoras e pedi-lhe desculpas, tanto a ele como à sua família e colegas de equipa. Peço mesmo muitas desculpas."

Depois disso muitos saíram vieram a público manifestar apoio para com o internacional português, que chegou a receber encomendas do páis de Son, a Coreia do Sul. O adepto sul-coreano enviou uma caixa de cartão cheia de snacks, chocolates e bombons, acompanhada de uma carta."Olá André. O meu nome é Chook Goo-in. Sou um coreano que ama o futebol. Sei que há não muito tempo sofreste uma lesão num jogo contra o Tottenham. Fiquei realmente preocupado quando vi a tua lesão ao vivo. Fiquei feliz por saber que a cirurgia correu bem. Quero que saibas que todos os adeptos na Coreia do Sul estão incondicionalmente a torcer por ti. Simplesmente agarrei em alguns dos snacks mais populares na Coreia do Sul, incluindo tarte de chocolate. Espero que gostes e que recuperes depressa. Que voltes depressa a jogar e reveles de novo o teu fantástico jogo. Estamos à espera!"

André Gomes, com o pé ainda engessado, agradeceu o gesto.