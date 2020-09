Problema resolvido. Darwin Núñez é apresentado às 19.30 horas

O avançado uruguaio Darwin Núñez vai ser apresentado esta sexta-feira às 19.30 horas, no Benfica Campus, no Seixal, como novo reforço do Benfica.

Uma cerimónia que se realiza 24 horas depois do previsto, uma vez que foi cancelada na quinta-feira devido por falta de acordo com o Almeria sobre qual dos clubes iria pagar o mecanismo de solidariedade. Uma questão que não foi assumida pelos encarnados que, através da direção de comunicação, referiu que o motivo do adiamento prendia-se com um atraso na realização de exames médicos.

Neste momento o problema já está resolvido e o jogador já assinou mesmo contrato com o Benfica válido por cinco temporadas, com os encarnados a pagarem ao clube da II Liga espanhola cerca de 24 milhões de euros, o que faz com que o internacional uruguaio, de 21 anos, passe a ser o futebolista com uma transferência mais alta para Portugal.

Darwí Núñez chegou a Lisboa esta quarta-feira, fez exames médicos no dia seguinte e a partir de agora passa a estar às ordens do treinador Jorge Jesus, que já recebeu no plantel do Benfica outros seis reforços, a saber: Helton Leite, Gilberto, Vertonghen, Pedrinho, Luca Waldschmidt e Everton Cebolinha.