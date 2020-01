Presidente avisa que João Félix está a adaptar-se ao Atlético

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, procurou esta quinta-feira retirar pressão sobre João Félix, lembrando que o internacional português contratado por 126 milhões de euros está ainda numa fase de adaptação ao clube.

"O João é um grande jogador, ainda está a adaptar-se, por isso temos de esperar até que consiga dar tudo o que tem dentro dele", disse o líder colchonero, poucas horas da partida com o Cultural Leonesa, a contar para a Taça do Rei.

Cerezo abordou ainda a possível contratação do avançado uruguaio Edinson Cavani ao Paris Saint-Germain. "Gosto de ver os grandes jogadores no Atlético e Cavani é um grande jogador", começou por dizer, acrescentando que ainda não sabe se a transferência se irá concretizar: "Vamos continuar a negociar e não se saberá nada antes do último dia de mercado."