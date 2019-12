Ronaldo, Félix, Benfica e Mendes premiados no Dubai

Os portugueses estiveram este domingo em grande na gala da Globe Soccer Awards que se realizou no Dubai, conquistando prémios em quatro categorias.

Cristiano Ronaldo foi eleito melhor jogador do mundo no ano de 2019, subindo ao palco para receber o troféu e agradecer a todos os que votaram nele. "É uma honra estar aqui e espero voltar no próximo ano", disse, depois de distribuir agradecimentos à familia, aos amigos, aos colegas da Juventus e da seleção nacional e também aos adeptos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

João Félix foi eleito o jogador revelação do ano, superando o norueguês Erling Haaland e o inglês Jadon Sancho, que eram os outros candidatos. "Agradeço ao Benfica, ao Atlético de Madrid e à minha família", disse o jovem avançado apontando para os pais, o irmão e a namorada que estavam na plateia, visivelmente emocionados.

Benfica e Ajax arrecadaram prémio de relativo às melhores academias de formação do ano. O administrador Rui Costa, que representou os encarnados, na gala, agradeceu "ao jurí e a todas as pessoas que trabalham na academia, ao presidente, aos treinadores e aos jogadores". No site oficial dos encarnados, Luís Filipe Vieira fez questão de enaltecer a conquista o prémio, considerando-o "o mais justo reconhecimento à visão e dimensão do projeto" do clube. O líder benfiquista lembrou que "já em 2015" o Benfica tinha sido distinguido com este prémio.

Jorge Mendes foi eleito o melhor empresário do mundo em 2019, tendo agradecido a todos os jogadores que representa, em especial a João Félix e Cristiano Ronaldo, que estiveram a seu lado na plateia.

Na prática, apenas o selecionador nacional Fernando Santos não foi distinguido na categoria de melhor treinador do ano, que foi entregue ao alemão Jürgen Klopp, campeão da Europa e do mundo ao serviço do Liverpool, clube que foi também distinguido como melhor do ano.