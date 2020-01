Depois do triunfo histórico de sexta-feira contra a poderosa França, Portugal venceu neste domingo a Bósnia, por 27-24, e está um passo do apuramento para a segunda fase de grupos do Campeonato da Europa da modalidade, o que até pode acontecer ainda hoje caso a França não vença a Noruega (o jogo dos gauleses começa às 17.15). caso contrário, fica tudo adiado para terça-feira, quando a seleção nacional defrontar a Noruega.

Portugal teve no guarda-redes Alfredo Quintana um dos principais responsáveis pelo segundo triunfo no torneio, tal como tinha acontecido perante a campeoníssima França (28-25).

A seleção lusa beneficiou da eficácia do ponta direito Pedro Portela, melhor marcador do jogo, com nove golos (oito na segunda parte) e está a curta distância de superar um grupo que integra duas das grandes potências da modalidade, Noruega e França, segunda e terceira classificadas do último Mundial, respetivamente.

A Bósnia equilibrou as operações nos minutos iniciais, mas dois golos de João Ferraz permitiram a Portugal conquistar uma vantagem de 7-4 e o sistema 'sete contra seis' - uma das armas nacionais -, foi a fórmula encontrada pelo adversário para restabelecer a igualdade 10-10.

O desconto de tempo pedido por Paulo Pereira traduziu-se em dois golos marcados em menos de 30 segundos e o intervalo chegou com a vantagem mínima a favor dos portugueses, por 12-11, o mesmo resultado que se registava no fim da primeira parte no jogo com a França.

O início do segundo período revelou-se nefasto para a seleção nacional, que esteve muito tempo sem marcar e permitiu que a Bósnia ganhasse dois golos de vantagem, mas o 'sete contra seis' dos balcânicos proporcionou vários golos de Portugal com a baliza deserta, por Pedro Portela, já depois de nova intervenção oportuna de Paulo Pereira.

A situação dos bósnios agravou-se com a exclusão por dois minutos quase simultânea de dois jogadores e a 'equipa das quinas' alcançou pela primeira vez a vantagem de cinco golos aos 22-17, que, com alguns sobressaltos, soube gerir até ao apito final.

"Fizemos a nossa parte e acho que bem. Agora depende da Noruega. Estamos tranquilamente à espera do que vai acontecer [no jogo de hoje entre a Noruega e a França, que pode qualificar Portugal para a ronda principal do Euro2020, em caso de triunfo dos noruegueses]. Vamos preparar-nos em função desse resultado: ou para garantir o apuramento ou para ficar em primeiro lugar", referiu no final o selecionador Paulo Pereira, ainda antes de se conhecer o resultado do Noruega-França.