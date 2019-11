Portugal-Lituânia. Paciência ao lado de Ronaldo e outras surpresas

Eis os onzes oficiais:

PORTUGAL: Rui Patrício; Ricardo Pereira, Rúben Dias, José Fonte e Mário Rui; Rúben Neves, Bruno Fernandes e Pizzi; Bernardo Silva, Gonçalo Paciência e Cristiano Ronaldo.

LITUÂNIA: Setkus; Mikoliunas, Palionis, Girdvainis e Andriuskevicius; Slivka, Simkus e Kuklys; Novikovas, Cernych e Golubickas.

Portugal parte para a penúltima jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Euro 2020 com mais um ponto do que a Sérvia. No cenário ideal, até pode já hoje assegurar a qualificação. Mas para isso terá de vencer a Lituânia no Algarve e esperar que a Sérvia perca pontos na receção ao Luxemburgo. Caso contrário, as decisões são adiadas para o próximo domingo.

No onze escolhido por Fernando Santos, destaque para a presença de Gonçalo Paciência no ataque - vai formar dupla com Cristiano Ronaldo. Ricardo Pereira, Mário Rui, Rúben Neves e Pizzi também são titulares.