Portugal joga torneio com Suíça, Croácia e Bélgica antes do europeu

A seleção nacional vai jogar um mini-torneio de preparação do Euro2020 com Bélgica, Croácia e Suíça, em Doha, no Catar. A informação é do jornal croata 24 Sata, mas ainda não foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O torneio será uma espécie de fase final da Liga das Nações com duas meias-finais, um jogo de atribuição de terceiro lugar e uma final. Os jogos serão disputados no final de março, entre os dias 23 e 31 de março, data do calendário FIFA.

O Euro 2020 realiza-se entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 países. Portugal é o campeão em título e vai tentar conquistar o segundo troféu da história.