Portugal entre os potes 2 e 3 do sorteio da fase final

Portugal ficará a conhecer até terça-feira em que pote ficará integrado no sorteio da fase final do Campeonato da Europa, mas já sabe que apenas há duas possibilidades: o pote 2 ou o pote 3.

Isto porque as seis vagas do pote 1 e quatro das seis do pote 2 serão ocupadas por seleções que ficaram em primeiro lugar dos respetivos grupos, sendo que os segundos classificados de cada grupo da fase de apuramento, como é o caso de Portugal, ficarão agrupados nos potes 2, 3 e 4 mediante a pontuação obtida durante a fase de qualifcação.

Porém, a equipa das quinas já tem a garantia matemática que não vai ficar no pote 4, restando-lhe duas opções, ainda que é só uma grande surpresa colocaria os homens de Fernando Santos no pote 2.

Por outro lado, Bélgica, Inglaterra, Itália e Ucrânia têm o pote 1 garantido, Croácia e Rússia já sabem que vão ficar integradas no pote 2, e Áustria e Turquia estão confirmadas no pote 3. França, Alemanha ou Holanda, Polónia, Espanha e o vencedor do Grupo D de qualificação (Dinamarca, Suíça ou Irlanda) ainda alimentam a esperança de ficarem integradas no pote 1.

O sorteio da fase de grupos vai realizar-se a 30 de novembro, em Bucareste, e já se sabe que a Itália ficará no Grupo A, Rússia no Grupo B, Holanda no Grupo C, Inglaterra no Grupo D, Espanha no Grupo E e Alemanha no Grupo F, para que possam jogar nas cidades dos respetivos países.

Já depois do sorteio, em março do próximo ano, vão realizar-se quatro playoffs para apurar as quatro últimas vagas no Euro 2020, e que premeiam o desempenho de 16 seleções na Liga das Nações. Neste momento, já se sabe que a Islândia vai participar no playoff relativo à Liga A, Bósnia no da Liga B, Escócia, Noruega e Sérvia no da Liga C e Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e Bielorrúsia no da Liga D. Bulgária (Liga A, B ou C), Israel (A, B ou C), Irlanda do Norte (A ou B) e Roménia (A, B ou C) também já sabem que vão participar no playoff, mas ainda não sabem qual.

A fase final do Europeu de 2020 realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.