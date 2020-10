Portugal e Espanha apostam na organização do Mundial 2030

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira ter assinado um protocolo com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com o objetivo de impulsionar uma candidatura conjunta à organização do Campeonato do Mundo de 2030.

Este encontro decorreu no Estádio José Alvalade, horas antes do jogo particular entre Portugal e a Espanha, e foi liderado por Fernando Gomes e Luis Rubiales, respetivamente presidentes da FPF e da RFEF.

Para já, o objetivo foi estabelecer estratégias comuns e plataformas de cooperação a nível técnico e de organização de eventos desportivos. "As duas federações prometem unir esforços também em diversas áreas, tais como responsabilidade social e na troca de experiências e conhecimentos", revelou a FPF no seu site oficial.

Segundo o jornal desportivo espanhol Marca, António Costa e Pedro Sánchez, respetivamente primeiros-ministros de Portugal e Espanha, apoiam esta candidatura Ibérica que terá como palco da final o Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

A candidatura Ibérica terá como concorrentes a de Marrocos e uma outra conjunta com Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. O anúncio do organizador do Mundial 2030 será feito pela FIFA em 2024.