Portugal apurado para o Mundial de Andebol 2021 ao fim de 18 anos

Portugal está apurado para o Mundial de andebol de 2021. A seleção nacional foi esta sexta-feira diretamente apurada para a fase final do Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Egito em entre 14 e 31 de janeiro de 2021. É o regresso da equipa das quinas à maior prova de seleções, 18 anos depois da última participação.

A Federação Europeia de Andebol (EHF) decidiu que não existem condições para se disputar a fase final da qualificação e anulou os play-off, que decorreriam em junho e julho. Assim ficaram apuradas as melhores equipas do último Campeonato Europeu em 2018, no qual Portugal obteve a melhor posição de sempre, com um brilhante sexto lugar.

A equipa nacional dirigida por Paulo Jorge Pereira, que não estava num Campeonato do Mundo desde 2003, ia disputar um play-off no início de julho frente a Israel ou Letónia, para decidir a última vaga.

Para o Mundial, que terá 32 equipas, já estavam qualificadas a Dinamarca, campeã mundial 2019, Espanha e Croácia (finalistas no Euro 2019). Com esta decisão, ficaram agora apuradas a Eslovénia, Alemanha, Portugal, Suécia, Áustria, Hungria, Bielorrússia, Islândia, Chéquia e França.

A mesma decisão é válida para a qualificação feminina para o Euro 2020 em dezembro, em que as quatro jornadas restantes das eliminatórias foram canceladas. As únicas equipas qualificadas que são consideradas anfitriãs são a Noruega e Dinamarca. O sorteio para o Europeu Feminino 2020 realiza-se em 18 de junho, em Viena.