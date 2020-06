Portimonense-Gil Vicente chegou à primeira página do jornal L'Équipe

Dois jogadores do Portimonense a festejar na vitória da equipa algarvia sobre o Gil Vicente, por 1-0, é a imagem principal da primeira página do jornal desportivo francês L'Équipe, em que a manchete foi "Portogoaaal". O interesse da publicação pelo jogo centrou-se no regresso dos principais campeonatos europeus de futebol com este desafio a marcar o reinício da I Liga portuguesa, que o diário francês destaca como o segundo grande campeonato a retomar atividade após a Bundesliga alemã.

O L'Équipe analisou a situação do futebol na Europa, dando assim destaque ao retomar da I Liga portuguesa, com o Portimonense a merecer o maior destaque, e o guarda-redes japonês Gonda e o central brasileiro Jadson certamente irão recordar esta primeira página em que são os protagonistas. O jogo realizou-se ontem às 19h00 enquanto o Famalicão-FC Porto (2-1) começou às 21h15. Foram os dois encontros já realizados.

Em França ainda há grande discussão sobre o fim da Liga de futebol, decidido em abril, no auge da pandemia de covid-19. O Paris-Saint Germain foi declarado campeão e a classificação existente a ser homologada como final o que provocou grande descontentamento em clubes como o Lyon que assim fica fora das competições europeias por se encontrar numa posição que não dá acesso às provas da UEFA.

O jornal francês tem sido crítico do fim antecipado do campeonato enquanto Alemanha, Portugal, Itália, Reino Unido e Espanha vão levar a competição até ao final, com estes três últimos campeonatos a recomeçarem na próximas semanas.