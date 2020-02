Portimonense empata com Moreirense na estreia de Paulo Sérgio

O Portimonense e o Moreirense empataram este sábado (1-1), em jogo da 21.ª jornada da I Liga futebol, marcado pela estreia de Paulo Sérgio no comando técnico da equipa algarvia. A jogar em casa, os algarvios adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, com um golo apontando pelo defesa Jadson, mas a equipa do Moreirense empatou ainda antes do intervalo, aos 36, por intermédio de Fábio Abreu.

A equipa de Portimão somou o nono jogo consecutivo no campeonato sem vencer e está em 17.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Moreirense vai em três jogos sem perder e é 13.º, somando 23 pontos.

Ainda este sábado, o Santa Clara subiu ao sétimo lugar da I Liga ao somar o quarto encontro consecutivo a vencer, com um triunfo sobre o Tondela, por 1-0. Em Ponta Delgada, João Afonso marcou o único golo do encontro, aos 73 minutos, permitindo aos açorianos subir ao sétimo ponto, com 29 pontos.

O Tondela, que vinha de dois jogos sem perder, segue na 12.ª posição, com 24 pontos.