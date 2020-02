Portimonense e Vitória de Setúbal empatam a zero na abertura da jornada

Apesar do maior domínio da partida, o Portimonense não conseguiu marcar e o jogo terminou 0-0, com o Vitória de Setúbal a estar também numa série negativa no campeonato, somando o quinto jogo sem vencer.

Com o empate de hoje, o Portimonense mantém o 17.º lugar no campeonato, com 16 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal é 10.º, com 27.

Jogo no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense - Vitória de Setúbal: 0-0.

Equipas:

- Portimonense: Gonda, Hackman (Anzai, 55), Jadson, Lucas, Henrique, Dener (Mohanad Ali, 68), Bruno Costa (Aylton Boa Morte, 77), Pedro Sá, Lucas Fernandes, Tabata e Jackson Martinez.

(Suplentes: Ricardo Ferreira, Vaz Tê, Mohanad Ali, Anzai, Willyan, Aylton Boa Morte e Fernando).

Treinador: Paulo Sérgio.

- Vitória de Setúbal: Makaridze, Sílvio, João Meira (Leandrinho, 89), Jubal, Nuno Pinto, Mansilia (Montiel, 85), Éber Bessa, Semedo, Zequinha (Antonucci, 65), Ghilas e Carlinhos.

(Suplentes: Lucas Paes, Mano, Guedes, Nuno Valente, Leandrinho, Montiel e Antonucci).

Treinador: Julio Velázquez.

Árbitro: Manuel Mota (AF de Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hackman (51), Bruno Costa (74), Jackson Martinez (77), Éber Bessa (83) e Montiel (90+2).

Assistência: 2.522 espetadores.