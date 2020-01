Portimonense e Paços de Ferreira empatam sem golos no Algarve

O Portimonense e o Paços de Ferreira empataram neste sábado sem golos, em encontro da 16.ª jornada da I Liga de futebol, que envolveu duas equipas aflitas na parte baixa da tabela.

Com este nulo, os pacenses mantiveram-se fora da zona de descida, tendo subido provisoriamente ao 15.º lugar, com 15 pontos, os mesmos do 16.º, o Belenenses SAD, enquanto os algarvios conservaram o 17.º e penúltimo lugar, agora com 14 pontos.