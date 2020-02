Polémica. Governo da Venezuela impõe contratação de José Peseiro para selecionador

José Peseiro está envolvido numa enorme confusão na Venezuela. O treinador português viajou para Caracas a pensar que ia ser selecionador nacional de futebol, mas nesta altura o futuro é incerto. Segundo informações da imprensa venezuelana, foi o governo que impôs a contratação do português e a federação não sabia do acordo...

Segundo o Balonazo, mandatários do governo venezuelano escolheram o português, que estava na lista de possíveis substitutos de Rafael Dudamel, por ser uma opção mais barata do que Jorge Sampaoli, o argentino ex-treinador do Santos, que já tinha acordo com a federação e se preparava para viajar para a Venezuela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

José Peseiro mantém-se na Venezuela à espera que o problema burocrático seja desbloqueado.

Se chegar a acordo, o técnico abraça assim um novo desafio, depois de ter saído do Sporting em novembro de 2018. A Venezuela será a segunda seleção no currículo de Peseiro, que já orientou a seleção nacional da Arábia Saudita de 2009 a 2011.

[Em atualização]