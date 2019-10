Plantel do Southampton doa salário do dia dos 0-9 à caridade

Everton, de Marco Silva, continua a desiludir e perde no terreno do Brighton

O plantel e a equipa técnica do Southampton decidiram doar o salário relativo à última sexta-feira, dia da humilhante derrota em casa com o Leicester (0-9), à fundação do clube, informou o clube inglês.

"Como primeiro passo a caminho disto, o grupo decidiu que quer doar os seus ganhos do dia do jogo com o Leicester à Saints Foundation, no sentido de ajudar o trabalho vital conduzido pela instituição de caridade", pode ler-se no site do clube do lateral internacional português Cédric Soares.

A Saints Foundations trabalha com 12 mil jovens e adultos de todas as idades todos anos e utiliza "o poder e a paixão do desporto para transformar vidas".

A derrota por 0-9 com o Leicester em casa, no Estádio St. Mary, foi a maior derrota dos 133 anos de história do Southampton, sendo também a maior vitória de sempre dos foxes.

Os jogadores e a equipa técnica vão agora direcionar o foco para os dois jogos que se avizinham com o Manchester City, para a Taça da Liga (terça-feira) e para a liga inglesa (sábado).

O treinador do Southampton, Ralph Hasenhuettl, disse que a equipa não se vai manter esta temporada a não ser que encontrem uma maneira de progredir. "Nós temos de saber que, quando jogamos assim, não temos hipótese de permanecer nesta liga, isso é certo. Todos sabem disto. Isto é sobre nós agora, de encontrarmos uma forma de fazermos melhor que isto", disse aos jornalistas.