Pizzi é intocável no Benfica? O médio diz que não, a estatística prova o contrário

Esta semana, antes do jogo com o Zenit, perguntaram a Pizzi se o médio se sentia um jogador intocável no Benfica. Uma questão que surgiu no seguimento de uma resposta do treinador do Sporting, Jorge Silas, que considerou que Bruno Fernandes era o único com esse estatuto no plantel dos leões. O jogador benfiquista optou pela via diplomática e respondeu que não, que no plantel das águias todos eram importantes.

A verdade é que a época (tal como em anteriores) está a mostrar que Pizzi é um jogador fundamental no xadrez de Bruno Lage. São as estatísticas que o dizem. O n.º 21 das águias lidera vários rankings a nível do clube no campeonato, de acordo com os dados do Goalpoint, logo à partida o de jogador com mais golos apontados (nove, como Vinícius) e com mais assistências (seis, tal como Grimaldo), um feito que ganha maior dimensão pelo facto de se tratar de um médio.

Esta temporada, ainda com a época a metade, já ultrapassou a sua melhor média de golos de sempre, com 16 nas várias competições, ultrapassando os 15 apontados em toda a temporada passada. E em termos de assistências vai a caminho de pelo bater o registo da última época, com 16 na I Liga. É que a 13.ª jornada do campeonato passado contabilizava menos uma do que atualmente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas há mais. O jogador natural de Bragança é o futebolista da I Liga com mais ações para golo (golos e assistências), com um total de 15, mais quatro do que o colega Vinícius e que o sportinguista Bruno Fernandes. E no plantel do Benfica, é o atleta com mais remates efetuados, um total de 23, 14 deles enquadrados. Pizzi lidera ainda em outros campos estatísticos - mais passes para finalização (31) e mais ocasiões flagrantes de golo criadas (cinco). É ainda o segundo jogador do Benfica que mais faltas sofre (20), só superado por Rafa (22).

Outros números curiosos de Pizzi na I Liga: 497 passes eficazes, 65 recuperações de posse, 927 ações com bola e uma média de 78,4% de eficácia de passe.

As estatísticas de Pizzi na I Liga (2019-20)

Apesar de o Benfica ter falhado o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões (ficou em terceiro lugar do grupo e vai disputar a Liga Europa), Pizzi também deixou a sua marca nesta competição, apesar de nem sempre ter sido titular (em seis partidas jogou um total de 295 minutos).

Pizzi terminou a fase de grupos como o 7.º jogador com mais ações para golo (5), tantas quanto Messi, num ranking liderado (à condição) por Lewandowski com 10.

No Benfica destacou-se quase sem concorrência nos golos marcados (três), nos remates (10, seis enquadrados) e nas assistências (duas), com apenas Grimaldo a igualar ou ultrapassá-lo na hora de pesar a quantidade de passes para finalização e ocasiões flagrantes criadas.

Na competição milionária rematou em média 3,1 vezes às balizas adversárias, fez um total de 217 passes eficazes e conseguiu 25 recuperações de bola.

As estatísticas de Pizzi na Liga dos Campeões (2019-20)

Luís Miguel Afonso Fernandes, conhecido como Pizzi, alcunha que ganhou na juventude quando em Bragança costumava jogar à bola com uma camisola do Barcelona e na altura o argentino Pizzi era a referência do ataque dos blaugrana, foi contratado pelo Benfica em 2013-14, mas nessa temporada foi cedido ao Espanyol.

Voltaria à Luz na época seguinte, onde começou a jogar com mais regularidade a meio da época, depois de Enzo Pérez ter deixado o clube. No total tem 253 jogos oficiais efetuados de águia ao peito (167 na I Liga) e um total de 62 golos marcados (48 no campeonato).