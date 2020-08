Pizzi bisa na vitória do Benfica em jogo treino com o Estoril

O Benfica venceu este sábado de manhã o Estoril, no centro de treinos do Seixal, por 4-1, em jogo treino integrado na preparação da equipa de Jorge Jesus, que se realizou à porta fechada.

Os encarnados colocaram-se em vantagem ainda na primeira parte com dois golos de Pizzi, tendo Florentino Luís feito o terceiro golo. No segundo tempo, os estorilistas reduziram na sequência de um canto, tendo Franco Cervi fechado as contas do jogo.

Jesus fez alinhar o seguinte onze: Vlachodimos; Gilberto, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares; Weigl, Taarabt; Pizzi, Waldschmidt, Everton; Carlos Vinícius.

O treinador do Benfica fez ainda alinhar todos os restantes jogadores disponíveis, sendo que apenas Helton Leite, André Almeida, Grimaldo, Gabriel e Pedrinho não foram utilizados por não estarem fisicamente aptos, de acordo com o site dos encarnados.

Esta foi a segunda vitória em dois jogos da equipa encarnada na pré-temporada, depois de no início da semana ter vencido um misto das equipas B e sub-23 do clube, por 4-0.