Pinto da Costa garante que Casillas vai voltar a jogar de dragão ao peito

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, garantiu esta terça-feira que tem "a certeza" de que Iker Casillas vai voltar a jogar de dragão ao peito, depois de recuperar do enfarte do miocárdio que o guarda-redes espanhol sofreu no dia 1 de maio.

"Mesmo que não seja por muito tempo, estou convencido que ainda o vamos ver com a camisola do FC Porto", assumiu, à margem de um evento na Câmara Municipal da Maia, na qual admitiu o que regresso de Casillas aos treinos, esta segunda-feira, foi "mais um passo para a recuperação total". "Toda a gente sabe a estima que todos no FC Porto, e no universo desportista em geral, têm por esse grande atleta e grande homem", acrescentou.