Pierre Gasly conquista primeira vitória na Fórmula 1 em Monza

O piloto francês Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) conquistou este domingo a primeira vitória na Fórmula 1, ao impor-se num atribulado Grande Prémio de Itália, oitava prova do Campeonato do Mundo de 2020, realizada no circuito de Monza.

Gasly, de 24 anos, terminou as 53 voltas com 415 milésimos de segundo de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) e 3,358 segundos sobre o canadiano Lance Stroll (Racing Point), segundo e terceiro classificados da corrida, que esteve interrompida cerca de meia hora, na sequência de um despiste violento do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), tricampeão em exercício e detentor de seis títulos mundiais, partiu da pole position e liderou na fase inicial da corrida, mas sofreu uma penalização e terminou no sétimo lugar, mantendo ainda a liderança destacada do Mundial de pilotos.