Petição quer Kobe Bryant imortalizado no logótipo da NBA

Gianna Bryant, a herdeira do legado de Kobe que morreu com o pai

Kobe Bryant, que morreu no domingo na sequência de um acidente de helicóptero, que também vitimou a sua filha e mais sete pessoas, era uma das maiores estrelas da NBA e do desporto norte-americano. Devido à sua dimensão como desportista, há uma petição a decorrer a pedir para que o ex-jogador seja imortalizado no logótipo da NBA. E que na tarde desta segunda-feira já contava com quase 250 mil assinaturas.

O logótipo da NBA é uma silhueta de um jogador criada pelo designer Alan Siegel em 1969, e terá sido inspirada numa capa de uma revista com Jerry West, basquetebolista dos Los Angeles Lakers. Siegel terá achado piada à fotografia e criou uma silhueta branca sobre um fundo vermelho e azul, que simbolizava as cores da bandeira dos Estados Unidos.

Além desta petição, outras pedem que as franquias da NBA, a exemplo dos Dallas Mavericks, retirem o dorsal número 24 das suas equipas em memória do basquetebolista e ainda que o prémio MVP do All Star passe a chamar-se Prémio Kobe Bryant.

O norte-americano Kobe Bryant, 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre NBA, morreu no domingo na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.

O basquetebolista, conhecido como 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.