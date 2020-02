Perguntaram a Sarri como seria ter Ronaldo e Messi na Juventus. Veja o que o treinador respondeu

A possibilidade de Lionel Messi poder deixar o Barcelona correu o mundo nos últimos dias. Tudo porque o internacional argentino possui uma cláusula no contrato que lhe permite deixar o clube catalão a custo zero no último ano do seu vínculo (a partir de junho) e também porque recentemente teve um pequeno desentendimento com Eric Abidal, diretor desportivo do clube.

Pois bem, na sequência destas notícias, o treinador da Juventus, Maurizio Sarri, foi nesta quarta-feira questionado sobre a possibilidade de o clube de Turim poder ter uma dupla na próxima época formada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Eis a resposta do treinador. "O que penso de Ronaldo e Messi poderem jogar juntos? O Messi é jogador do Barcelona. É um jogador de top mundial. Não gosto de falar de jogadores de outras equipas, neste momento ele joga no Barcelona e não me parece justo responder a essa pergunta. Se eu fosse um dirigente do Barcelona questionaria que c... quer este Sarri", atirou o treinador italiano durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o AC Milan, das meias-finais da Taça de Itália, que se realiza nesta quinta-feira.

Face às notícias em torno da possível saída de Lionel Messi do Barcelona, vários jornais indicaram a possibilidade de o argentino poder transferir-se para a Juventus, num cenário onde teria como treinador Pep Guardiola, atualmente no Manchester City mas muito falado para poder render Sarri na Juventus na próxima temporada