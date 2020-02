Pep Guardiola: "Messi vai terminar a carreira no Barcelona"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, acredita que Lionel Messi permanecerá no Barcelona. A afirmação foi feita na sequência dos rumores que surgiram esta semana de que o craque argentino poderia deixar o clube catalão no final da temporada. E um dos clubes apontados foi precisamente o Manchester City, até pela proximidade entre o jogador e o treinador, que trabalharam juntos no Barcelona durante muitos anos.

"Messi é um jogador do Barcelona. Ele ficará lá. Esse é o meu desejo. Não vou falar de jogadores de outros clubes. Acho que irá terminar a sua carreira ali", afirmou Guardiola nesta sexta-feira, na antevisão do jogo deste domingo com o West Ham.

Lionel Messi sempre demonstrou interesse em terminar a carreira no Barcelona, mas devido aos recentes acontecimentos, um desentendimento com o diretor desportivo Eric Abidal, a imprensa espanhola colocou a possibilidade de o argentino pretender mudar de ares no final da temporada. Messi, recorde-se, tem uma cláusula no contrato que lhe permite sair a custo zero em junho, uma hipótese que está a deixar preocupados os dirigentes catalães.

Segundo a imprensa espanhola, além dos resultados negativos (o Barcelona foi eliminado da Taça do Rei na quinta-feira pelo Ath. Bilbau) e da instabilidade no plantel, o desentendimento com Abidal terá sido a principal razão para o descontentamento do jogador do Barcelona.