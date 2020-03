Penálti de Messi salva o Barcelona já perto do final (Veja o golo)

O Barcelona venceu este sábado a Real Sociedad, por 1-0, graças a um penálti de Lionel Messi, em partida da 27.ª jornada da Liga espanhola.

Após uma primeira parte muito dividida e com oportunidades de golos para os dois lados, o marcador só mexeu aos 81 minutos, depois de o árbitro assinalar uma mão na área da Real Sociedad, com Messi a não perdoar da marca dos onze metros e a fazer o seu 18.º golo em 21 jogos no campeonato.

Com este resultado, a equipa de Quique Setién, que contou com Nélson Semedo no onze, quebra uma série de dois jogos sem vencer, o último dos quais em casa do Real Madrid na jornada anterior, que lhe custou a liderança da prova.

Com os três pontos amealhados, o Barcelona ascende provisoriamente ao primeiro lugar, com 58 pontos, e fica à espera do desfecho da partida entre o Real Madrid e o Betis, que se encontram este domingo em Sevilha.