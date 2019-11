Pelé rejeita comparações entre o Flamengo de Jesus e o seu Santos

O Flamengo de Jorge Jesus está num dos melhores momentos da sua história, com o campeonato brasileiro na mão (a diferença para o Palmeiras, segundo classificado, é de 10 pontos) e com lugar marcado na final da Taça de Libertadores, que se realiza no dia 23. Por isso as comparações com o Santos de Pelé que reinou no Brasil na década de 1960 são uma constante.

E o que acha Pelé desta comparação? O rei do futebol foi convidado pelo globoesportes.com a dizer de sua justiça, e acha que não há comparação possível. Nem o Flamengo, nem nenhuma outra equipa do mundo pode ser comparada ao Santos que dominou e encantou o mundo na década de 1960.

"Eu não posso dizer agora que o Flamengo está igual ao Santos, não dá para fazer uma comparação como esta. Fazer comparações com equipas de épocas diferentes é difícil, são momentos diferentes", começou por referir.

"Eu acho que nenhuma equipa no mundo vai fazer o que Santos fez. O que o Santos fez fora do Brasil, pelas excursões e pelos títulos que ganhou, não vai ter mais", defendeu Pelé, numa alusão a títulos como as duas Taças Intercontinentais, as duas Libertadores e vários troféus conquistados no Brasil.