Pedro Mendes nos convocados do Sporting para a receção ao Rosenborg

Silas pede apoio aos adeptos no jogo com o Rosenborg

O central regressa aos convocados, por troca com o macedónio Ristovski, enquanto o equatoriano Gonzalo Plata saiu para dar lugar a Pedro Mendes, que não está inscrito nas competições nacionais e foi autor de um golo na derrota com o PSV Eindhoven (3-2).

O defesa Luís Neto ficou de fora dos eleitos, regressando o brasileiro Wendel, em relação à última convocatória dos leões, para o encontro com o Alverca (derrota por 2-0), para a Taça de Portugal.

O jogo entre Sporting e Rosenborg, da terceira jornada do grupo D da Liga Europa, está marcado para as 20.00 no Estádio José Alvalade.

Lista de 18 convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro e Luís Maximiano.

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Rosier, Mathieu e Borja.

Médios: Eduardo, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Acuña, Wendel e Doumbia.

Avançados: Vietto, Jesé, Pedro Mendes, Bolasie e Luiz Phellype.