Pedro Mendes já foi inscrito e pode jogar o clássico

O primeiro reforço de inverso do Sporting já foi inscrito. Trata-se de Pedro Mendes, jovem avançados dos Sub.23 leoninos que não tinha sido inscrito no início da época. O avançado pode assim ser opção para o clássico de dia 5 de janeiro, quando os leões receberem os dragões, em Alvalade. Vai vestir a camisola 55.

Melhor marcador da Liga Revelação, com 14 golos em 18 jogos, e já com um outro golo marcado pela equipa principal, Pedro Mendes já fazia parte dos treinos da equipa principal, mas não podia jogar nas competições caseiras por não estar inscrito na Liga.

Mesmo sem poder mostrar-se na I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga, o jogador estreou-se com a camisola da equipa principal, na Holanda frente ao PSV, num jogo para a Liga Europa. Foi em estreia de sonho. Marcou um golo e tornou-se o primeiro jogador leonino a marcar na estreia num encontro para as competições europeias.

Nascido em Guimarães, começou a jogar no Vit- Guimarães, passando depois pelo Sandinenses até chegar ao Moreirense onde se destacou nos juvenis e de onde saiu para o Sporting já como júnior, em 2017-18, a troco de 300 mil euros (60% do passe). Tem contrato até 2023, mas já negoceia uma melhoria salarial e um aumenta do cláusula de rescisão do contrato.